Dakar | 5540 km tra Ande e dune | Peru’ apre porte a rally

(Di sabato 5 gennaio 2019) Lunedi' torna la, alla 41ma edizione, ilper eccellenza, la corsa dei temerari e dei pericoli e purtroppo spesso anche delle vittime. Si corre ancora in Sud America, ma stavolta nel solo Peru', ed e' un inedito che questa gara si svolge in un solo Stato. Il via dalla capitale Lima, 334 equipaggi, con 167 fra moto e quad, 126 auto e 41 camion. Sono 21 gli italiani, fra loro anche un pilota paraplegico, il primo nella storia, Nicola Dutto, cuneese 49enne, che perse l'uso delle gambe in un incidente nel 2010. Dutto, in sella a una Ktm 450, ha gresperienza di corse, ha partecipato piu' volte al campionato europeo Enduro fra il 2004 e il 2009."Lo so che sara' una gara dura, ma ho gia' dimostrato di potercela fare, il mio obbiettivo e' di concludere il percorso, ma decideremo giorno per giorno" le parole del pilota, che sara' accompagnato dai 3 'fratelli' spagnoli, ...