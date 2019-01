Yakuza 0 e The Division protagonisti dell' Humble Monthly Bundle di febbraio

Yakuza : The Song of Life in una offerta davvero imperdibile : Tempo di segnalare un'offerta davvero molto interessante per tutti coloro che sono interessati all'ultima avventura di Kazuma Kiryu, storico protagonista della serie di Yakuza.Yakuza 6: The Song of Life è infatti disponibile con un imperdibile sconto del 50% che permette sfruttare un risparmio di ben €30 su questo apprezzatissimo titolo realizzato da Sega e dallo Yakuza Team. Ecco il link per sfruttare l'offerta (vi ricordiamo che per ...