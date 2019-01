Incoraggiante ondata di rilasci per EMUI 9 su Honor 10 | la situazione oggi 4 gennaio

optimaitalia

: Incoraggiante ondata di rilasci per EMUI 9 su #Honor10: la situazione oggi 4 gennaio - OptiMagazine : Incoraggiante ondata di rilasci per EMUI 9 su #Honor10: la situazione oggi 4 gennaio -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Stiamo assistendo in queste ore ad una nuovadiper quanto riguarda l'aggiornamento che include Android Pie e la nuova interfaccia9 su10. Il top di gamma 2018 ha visto partire il rollout ufficiale lo scorso 21 dicembre, come probabilmente ricorderete tramite un articolo specifico, ma da quel momento non sono state riscontrate altre segnalazioni da parte di utenti in attesa della notifica per procedere via OTA. Questo almeno fino ad, considerando quanto abbiamo ricavato direttamente dal web.In mattinata, infatti, ho avuto modo di riscontrare diversi post in cui trapela appunto la disponibilità del tanto atteso aggiornamento per10. Considerando gli standard di Huawei e degli sviluppatori, si può facilmente giungere alla conclusione che l'upgrade sia al centro di una nuova serie di, anche se, considerando l'enorme ...