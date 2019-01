Tennis | Marco Cecchinato avanza a Doha | “Giocato un match solido La semifinale? Berdych

Tennis - Marco Cecchinato ottiene il best ranking : semifinale a Doha e numero 18 al Mondo! : Marco Cecchinato si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha e così lunedì sarà almeno numero 18 al mondo: si tratta del suo best ranking, m

Tennis - Marco Cecchinato ottiene il best ranking : semifinale a Doha e numero 18 al Mondo! : Marco Cecchinato si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha e così lunedì sarà almeno numero 18 al mondo: si tratta del suo best ranking, miglior risultato in carriera per il 26enne che scalerà almeno una posizione rispetto all’attuale piazzamento nel ranking ATP (scavalcato l’argentino Diego Schwartzman). Il siciliano era fermo al 19° posto, il risultato ottenuto sul cemento della capitale del Qatar permette a ...

ATP Doha – Marco Cecchinato è in semifinale : il Tennista azzurro stende Lajovic in due set : Marco Cecchinato raggiunge la semifinale dell’ATP di Doha: il tennista azzurro batte Dusan Lajovic in due set e prenota la sfida contro Berdych Sul cemento dell’ATP di Doha brilla la bandiera tricolore. Marco Cecchinato si guadagna l’accesso alla prima semifinale di un 2019 che, se inizia con queste premesse, chissà quanto di positivo potrà riservare al tennista siciliano. Cecchinato si è imposto in 1 ora e 15 minuti sul serbo Dusan ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato supera Dusan Lajovic in due set e vola in semifinale! : Marco Cecchinato supera il serbo Dusan Lajovic nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Doha e va in semifinale: sul cemento outdoor del Qatar la testa di serie numero 4 si impone con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 in 75 minuti di gioco e domani nel penultimo atto del torneo sfiderà il ceco Tomas Berdych. Parte bene nel primo set Cecchinato, con quattro prime vincenti, ma Lajovic risponde tenendo a sua volta il servizio a zero. L’azzurro è ...

Tennis - ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ai quarti dopo il ritiro di Pella : Tennis, ATP 250 di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale dove affronterà Berankis o Lajovic Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il 25enne palermitano, numero 20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Guido Pella, numero 58 Atp e attende ora il vincente del confronto fra il lituano Ricardas ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Marco Cecchinato ai quarti di finale per forfait dell’argentino Guido Pella : Marco Cecchinato va ai quarti di finale dell’ATP 250 di Doha senza giocare neppure un 15. Il siciliano, vincitore nel match di ieri contro l’ucraino Sergiy Stakhovsky, approfitta del forfait dell’argentino Guido Pella, che si ritira prima di disputare l’incontro di secondo turno del torneo in corso nel Qatar. Cecchinato, in questo modo, guadagna senza sudare i primi quarti di finale nel torneo. È la prima volta nella sua ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e ...

Tennis - Marco Cecchinato : “L’Italia può lottare per la Coppa Davis. Io completo su tutte le superfici” : È di sicuro l’uomo di copertina del Tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da Tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle finali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Vorrei diventare la punta di diamante in Davis ed essere competitivo sul cemento” : Il 2018 è un anno che Marco Cecchinato difficilmente dimenticherà. La semifinale al Roland Garros è una delle imprese sportive azzurre della stagione, un risultato che ha portato il nativo di Palermo in uno status completamente diverso rispetto al passato, come racconta in un’intervista al Corriere dello Sport: “Una delle conseguenze dell’essere diventato un Top 20 è quella di essere riconosciuto un po’ dovunque. ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare” : Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il ...