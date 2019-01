Il 2019 riparte con arresti e bavagli alla libera informazione

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : riparte il massimo circuito internazionale. Italia a caccia del podio : Quinta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale riparte dall’Europa, precisamente dalla Germania, in quel di Koenigssee, dopo la pausa per le festività natalizie. Si ritorna nel Vecchio Continente dopo un lungo sconfinamento in Nordamerica: tre le tappe tra Canada e Stati Uniti nel mese di dicembre. In campo maschile l’equilibrio regna sovrano dopo la disastrosa ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : si riparte da Oberhof - anche Windisch e Runggaldier al via con un trofeo in più : Dominik Windisch e Alexia Runggaldier come Lukas Hofer e Dorothea Wierer: dopo il successo di questi ultimi nel World Team Challenge di Biathlon infatti è arrivata l’affermazione degli altri due azzurri in una gara con lo stesso format disputata a Garmisch, dove hanno battuto due coppie tedesche, formate da Anna Weidel e Roman Rees e da Karolin Horchler e Johannes Kühn. Sempre dalla Germania ripartirà, la prossima settimana, la Coppa del ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Isola dei Famosi 2019 : riparte Saranno Isolani per la scelta del naufrago ‘non famoso’. Ecco i concorrenti – Foto : Saranno Isolani Tra meno di un mese sarà ancora Isola dei Famosi. Giovedì 24 gennaio 2019 prenderà il via su Canale 5 la quattordicesima edizione, condotta da Alessia Marcuzzi, che vedrà anche quest’anno tra i naufraghi un ’superstite’ di Saranno Isolani. Torna, infatti, l’appuntamento con il reality sul web, che anticipa la partenza del programma vero e proprio. Saranno Isolani 2019 dall’8 gennaio con Filippo ...

F1 - Mercedes - Wolff rilancia Bottas : 'Nel 2019 si riparte da zero - avrà le sue chance per il titolo' : 'È uno sport molto brutale in cui solo i migliori sopravvivono, e loro ne sono ben consapevoli. Viene fatta la selezione dei migliori venti piloti al mondo e ogni anno loro devono dimostrare di ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : la stagione riparte in Argentina con Sagan - Gaviria - Quintana e tanti big : Oggi è stata presentata la Vuelta a San Juan 2019, piccola corsa a tappe internazionale che si svolgerà in Argentina dal 27 gennaio al 3 febbraio. Si tratterà di una delle prime gare della stagione e si preannuncia estremamente spettacolare perché sarà infarcita di tantissime stelle, pronte a incominciare il 2019 al caldo del Sudamerica. Peter Sagan, tre volte Campione del Mondo, questa volta non indosserà più la maglia iridata passata sulle ...

Tennis - calendario 2019 : si riparte da Doha - Pune e Brisbane per la prima settimana di tornei : Doha, Pune e Brisbane aprono il calendario Tennistico del 2019, un gustoso antipasto in vista degli Australian Open E’ da poco andata in archivio la stagione 2018 che già gli appassionati si domandano da dove inizierà il 2019 dei loro campioni preferiti. Per quanto riguarda gli azzurri Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Matteo Berrettini saranno in campo già nella prima settimana dell’anno (31 dicembre – 6 gennaio): il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : tutti contro Mikael Kingsbury - si riparte da Ruka : Venerdì 7 dicembre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si partirà da Ruka (Finlandia) per un appuntamento d’apertura sotto le stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti per il massimo circuito itinerante. MASCHILE – Mikael Kingsbury è la stella indiscussa di questo sport, un dominatore incontrastato che ha vinto le ultime sette Coppe del Mondo e che vuole battere tutti i ...

LUCA CARBONI Lo 'Sputnik Tour' nei teatri riparte da Udine. 7 marzo 2019 - Udine 20 : Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo anche il ritorno di Ale e Franz , 29 novembre, , Pucci , 6 dicembre, , Giuseppe Giacobazzi , 20 aprile, , lo spettacolo di ...

Golf - European Tour 2019 : si riparte da Hong Kong. Tre giocatori al comando dopo il primo giro - più indietro gli italiani : Appena il tempo di festeggiare la straordinaria vittoria di Francesco Molinari nella Race to Dubai 2018 ed è già il momento di aprire una nuova stagione. È cominciato nella notte il Honma Hong Kong Open presented by Amundi, primo evento dello European Tour 2019 che si disputa in Cina. Non sono moltissimi i giocatori di primo piano a contendersi la vittoria sul par 70 dell’Hong Kong Golf Club, anche a causa della contemporaneità con la ...

Fiere del Turismo 2019 - il Val di Noto riparte con entusiasmo : già tempo di pensare al 2019 e di programmare la partecipazione alle più importanti Fiere internazionali del Turismo: ieri mattina a Palazzo Ducezio riunione esplorativa a cui hanno partecipato i ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia riparte da Friburgo - per Bologna sfida al top col Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia, e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte ...

Nel 2019 Fenati riparte dalla Moto3 : Dopo la squalifica in seguito a quanto accaduto nella gara della Moto2 a Misano, il patteggiamento e una nuova opportunità: Romano Fenati riparte dall’inizio e nel 2019 tornerà alle corse partecipando al Campionato del Mondo Moto3, sempre con lo Snipers Team. Un ritorno, come confermato dalla sua squadra, che ha un significato di ripartenza dopo […] L'articolo Nel 2019 Fenati riparte dalla Moto3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...