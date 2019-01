Alessandria | cadavere di un 53enne ritrovato nei campi | forse è stato investito da un’auto

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) A dare l’allarme èun passeggero di un treno in transito, che ha visto dal finestrino qualcosa di strano ed ha subito contattato i vigili del fuoco. Sul posto, alle porte di Ovada nell’Alessandrino, si sono recati i carabinieri della locale stazione, che, verso le 13 del primo giorno dell’anno, hanno trovato unnei, poco distante dal primo passaggio a livello della linea ferroviaria che collega Genova ad Acqui Terme. Si tratta di Massimo Garitta, unresidente in paese. Sono quindi cominciati i rilievi del nucleo scientifico dei militari dell’Arma per spiegare i motivi della morte, che da subito è sembrata non dovuta a cause naturali: infatti, analizzando la scena del crimine – situata nei pressi dell'ex statale 456 del Turchino, ora strada provinciale – sono emerse tracce di pneumatici che hanno indirizzato gli inquirenti verso l’omicidio ...