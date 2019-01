Con Google Assistant fare beneficenza diventa più semplice

Google Foto e News salutano l’anno Con “Best of 2018” e “Year in News” : Google Foto e Google News stanno salutando l'anno appena trascorso rispettivamente con il Fotolibro "Best of 2018" e la raccolta "Year in News". L'articolo Google Foto e News salutano l’anno con “Best of 2018” e “Year in News” proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Amazon Echo : Confronto tra Smart speaker : Tra i prodotti più venduti a Natale ci sono stati gli speaker con assistente virtuale, un vero boom per Amazon Echo, ma anche Google Home ha fatto la sua parte nel trasformare, almeno iniziare a [...] L'articolo Google Home e Amazon Echo: confronto tra Smart speaker è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Ritorno Nexus Con Google Pixel 3 Lite? Pochi mesi al debutto : I più nostalgici ricorderanno senz'altro la linea Nexus, sperando di rivederne le tracce nei Google Pixel 3 Lite. Si aggiungono altri tasselli al puzzle di questi presunti prossimi modelli, che Big G dovrebbe proporre come alternativa economica al progetto principale, che sappiamo non contraddistinguersi troppo per un target prezzario minimalista. Stando a quanto riportato da 'androidpolice.com', i Google Pixel 3 Lite potrebbero essere ...

Google Fotocamera Con HDR + e Night Sight sbarca su Razer Phone : Nel corso del 2018 si è allungato l'elenco degli smartPhone che possono vantare un porting di Google Fotocamera e nelle scorse ore si è aggiunto il Razer Phone L'articolo Google Fotocamera con HDR + e Night Sight sbarca su Razer Phone proviene da TuttoAndroid.

LG presenta le nuove soundbar Con Dolby Atmos e Google Assistant integrato : LG presenta ufficialmente le soundbar per il 2019, che verranno mostrate per la prima volta al pubblico durante il CES 2019. L'articolo LG presenta le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

“Holidays 2018” - Google augura “Buone Feste” Con un doodle : “Babbo Natale parte per la sua avventura” : Happy Holidays 2018! I regali sono pronti, le renne sono ben nutrite, “Babbo Natale parte per la sua avventura intorno al mondo. Tenete gli occhi aperti per vedere un naso rosso lampeggiante o visitate il Santa Tracker per seguire il tragitto“: viene annunciato così, in occasione dell’inizio delle festività natalizie, il doodle che Google pubblicherà il 23 dicembre per augurare “Buone Feste“, disponibile per il Nord ...

Razer Phone 2 e Motorola Moto X4 possono ora sfruttare il doppio sensore Con Google Fotocamera : Grazie al lavoro di due sviluppatori, è finalmente arrivata la possibilità di usare anche la seconda Fotocamera di Razer Phone 2 e di Motorola Moto X4 con Google Fotocamera L'articolo Razer Phone 2 e Motorola Moto X4 possono ora sfruttare il doppio sensore con Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Solstizio d'inverno 2018 - oggi 21 dicembre/ Video - Google omaggia il cambio di stagione Con il doodle : Solstizio d'inverno 2018, Video oggi 21 dicembre: cos'è e perché è il giorno più corto dell'anno. Le tradizioni antiche ed i simboli.

Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi Con il sensore di impronte : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno qualche problema con il sensore di impronte digitali: diversi utenti segnalano che la gesture per mostrare le notifiche non funziona sempre come dovrebbe. L'articolo Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi con il sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre propone sConti fino al 70% sul Google Play Store : Wind Tre lancia una nuova promozione per i suoi clienti, che prevede sconti fino al 70% sui giochi da scaricare dal Google Play Store e sui contenuti aggiuntivi all'interno delle app. L'articolo Wind Tre propone sconti fino al 70% sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si Conferma il migliore della sua categoria : Un nuovo test sembra suggerire che il divario tra Google Assistant e altri servizi come Amazon Alexa o Apple Siri sta iniziando a diminuire L'articolo Google Assistant si conferma il migliore della sua categoria proviene da TuttoAndroid.

Solstizio d’Inverno : cos’è e perché Google lo festeggia Con un Doodle : Scocca oggi 21 dicembre il Solstizio d’Inverno 2018: alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia l’inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore ...

Solstizio d’inverno 2018 : Google lo celebra Con un simpatico doodle e alcune curiosità : Anche quest’anno Google celebra la ricorrenza del Solstizio d’inverno per l’emisfero settentrionale e lo fa con un simpatico doodle animato, dove un piccolo personaggio gioca con i fiocchi di neve sul ghiaccio. È proprio oggi, infatti, il primo giorno d’inverno, nonché la notte più lunga del 2018: siamo nel momento dell’anno in cui il Polo Nord raggiunge, in relazione al suo asse, il punto di massima distanza dal ...

L’assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni Con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...