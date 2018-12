Nba | i Lakers rialzano la testa con i Kings | i Mavs superano i Thunder grazie a Doncic

Risultati Nba – Anche senza LeBron si può vincere : i Lakers tornano alla vittoria - ko Philadelphia e Oklahoma : I Lakers tornano alla vittoria nonostante l’assenza di LeBron, bene Anche Raptors, Mavericks e Blazers Nella notte italiana ecco i match disputati validi per la regoular season NBA. alla vigilia di Capodanno solo 5 sono state le partite scese in campo oltreoceano. Tra queste spicca la vittoria dei Lakers contro Sacramento. senza LeBron, ancora assente per infortunio, la squadra di Los Angeles vince grazie ai canestri di Kentavious ...

Nba - Los Angeles Lakers : buon compleanno LeBron James - MVP anche a 34 anni : Il tutto con il rischio di ricascare , come spesso gli è accaduto in passato, nello stesso errore commesso a Cleveland: creare un mondo che ruota solo ed esclusivamente attorno a LeBron e che perde ...

Nba - Williams ribalta i giovani Lakers - Gallinari e Clippers avanti tutta : LA Lakers - LA Clippers 107-118 I Clippers , 21-14, vincono faticando una partita non bella regolando i Lakers , 20-16, decimati dalle assenze. Per i Clippers è la vittoria numero 22 nelle ultime 25 ...

Risultati Nba – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

Nba – Cifre folli per la sfida natalizia tra Warriors-Lakers : due biglietti comprati per oltre 60.000 dollari! : Tifosi disposti a tutto pur di acquistare i biglietti per la sfida dello scorso 25 dicembre tra Warriors e Lakers: una coppia di tagliendi è stata venduta per 62.000 dollari Mettiamola così: è stato un regalo di Natale alquanto costoso! I tifosi a volte sono davvero disposti a tutto pur di acquistare un biglietto per un big match, se poi la partita capita come piatto forte del Christmas Day e in campo si affrontano i nuovi Lakers di LeBron ...

Risultati Nba – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

Nba - Sacramento-Los Angeles 117-116 : Lakers rimontati senza LeBron - la decide Bogdanovic allo scadere : Sembrava tutto pronto per una grande celebrazione dei giovani Lakers, che senza poter contare su LeBron James per la prima volta in stagione avevano giocato una gara solidissima sul campo di un ...