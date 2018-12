Meno social più benessere | ecco il tempo giusto da passare online

dilei

: Difficile che Enrico sia contrario alla costruzione di un Fronte Democratico, non aperto a Berlusconi, che riunisca… - CarloCalenda : Difficile che Enrico sia contrario alla costruzione di un Fronte Democratico, non aperto a Berlusconi, che riunisca… - Cappelletti1977 : @DeborahPiera @ricpuglisi Perché i social mettono il megafono a persone medie, se non meno, come lei e me, permette… - Aless___96 : @scounts_98 Sicuramente meno cose trapelano meglio è Che non sappia un cazzo nessuno ormai è constato dalle cazzat… -

(Di domenica 30 dicembre 2018)gioie e dolori: sempre più parte integrante della nostra vita e delle nostre giornate, dobbiamo farne un uso oculato. Necessariamente.Tutti noi abbiamo un rapporto di odio e amore con i. Se da una parte, infatti, possono essere molto utili per il lavoro, per riallacciare contatti con persone lontane o per farsi ispirare, dall’altra spesso sono il canale attraverso il quale si diffondono le bufale e il loro uso può creare dipendenza.Basti pensare a quante ore passiamo nell’arco della giornata a navigare tra i vari, spesso senza renderci conto delrealmente trascorso. Troppe, soprattutto se si pensa che questo non può avere ripercussioni positive sul nostroMa la risposta all’uso eccessivo di piattaforme come Facebook e Instagram non deve essere per forza il digital detox o l’addio aiper diversi giorni: da uno studio recente è ...