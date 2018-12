Tom Kaulitz e Heidi Klum si sposano | l’annuncio della modella

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Tomsie sono ufficialmente fidanzati, come ha annunciato la mosul suo profilo instagram.La notizia è già diventata virale e si presume chepossa essere una delle spose famose del prossimo anno.è arrivato tramite social attraverso una foto che li ritrae insieme e felici, con l’anello di fidanzamento bene in vista e una didascalia che lascia capire quanto accaduto tra i due.“I said yes”, ha scritto lei nella didascalia. Ha detto sì, quindi, alla proposta del cantante con il quale c'è una differenza di età di sedici anni (lui 29, lei 45), nonostante lui abbia già un matrimonio alle spalle -quello con Ria Sommerfeld-. Una notizia inaspettata, c’è da dire, dal momento in cui i due sono insieme da meno di un anno. Il primo avvistamento, infatti, risale allo scorso marzo durante una vacanza, mentre la prima apparizione in ...