VIDEO Fabio Quagliarella - gol di tacco da urlo : magia stellare in Sampdoria-Chievo - colpo dello Scorpione cosmico : Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e a Santo Stefano ha regalato una primizia a tutti gli appassionati di calcio in occasione di Sampdoria-Chievo, match valido per la 18^ giornata di Serie A. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, ha segnato un fantastico gol di tacco al 47′: un autentico colpo dello scorpione su punizione di Ramirez, deviazione verso la porta e rete del vantaggio dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO ...

Classifica oroscopo dell'amore nel 2019 : Scorpione sul podio - Ariete all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Giove in Sagittario e Saturno in Capricorno come transiti preponderanti. Urano, dapprima retrogrado in Ariete, si sposterà definitivamente in Toro da marzo. Marte farà la spola dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno sarà in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto - Cancro: la galanteria dei nativi di questo segno la farà da padrona nel 2019. Le posizione planetarie andranno a favorire i nuovi flirt per i single e la stabilità ...

Oroscopo del 4 gennaio : amore senza intoppi per lo Scorpione - Vergine impulsivo : Venerdì 4 gennaio troveremo Mercurio, Sole e Plutone in Capricorno e la Luna assieme a Giove nel segno del Sagittario. Forze contrastanti ma complementari in un giorno volto alla determinazione. Scopriamo l'andamento di questo venerdì per i 12 segni zodiacali. Toro 'stacanovista' Ariete: poca voglia di mondanità ed un umore poco conciliante accompagneranno i nativi sino alla tarda sera. Soltanto il partner a poche ore dal sabato saprà ...

Oroscopo del 25 dicembre : serenità ed energia per Scorpione e Ariete : Il Natale è finalmente arrivato, tra addobbi, tavolate imbandite, sorrisi e regali, quali saranno i progetti in serbo per i dodici segni dagli astri e dalle stelle? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo del 25 dicembre da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 25 dicembre segno per segno Ariete: durante le ultime giornate di dicembre alcuni di voi potranno compiere i primi passi verso il ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 24 dicembre 2018 : Scorpione in continua crescita - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi, 24 dicembre, Capricorno Luna contraria, Cancro Saturno opposto, Leone grande energia, gli altri segni?

Oroscopo 25 dicembre : Sagittario nervoso - inizio di una fase importante per Scorpione : Le festività natalizie non saranno al massimo per tutti i segni zodiacali. Parecchio nervosismo nell'aria per i nati sotto il segno del Cancro e del Sagittario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 25 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: ci sono certe situazioni che non vi stanno più bene e che volete sistemare prima dell'inizio del nuovo anno. Evitate però di lasciarvi andare a pensieri negativi, il 2019 sarà per voi un anno ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 dicembre : feste al top per Scorpione : È arrivata anche l'ultima settimana del mese di dicembre. Scopriamo quali sono le Previsioni della settimana di Natale e dei giorni che precedono l'arrivo del nuovo anno. Di seguito, amore, lavoro e salute del periodo compreso tra lunedì 24 e domenica 30 dicembre. Oroscopo della settimana di Natale Ariete: con Mercurio nel segno, vivrete un buon momento a livello sentimentale. Non mancheranno giornate ricche di emozioni. È il momento giusto di ...

La rana e lo Scorpione : Sono lì, tutti e due, l’Uno e l’Altro, a distanza di sicurezza, sulla riva del fiume. L’Uno dice, suadente, all’Altro: “Prendimi in groppa, attraversiamo il fiume insieme”. “Non mi fido”, dice l’Altro, “tu muori dalla voglia di farmi fuori”. “Ma ragiona”, dice l’Uno, “se tu affogassi affogherei con

Oroscopo 2019 per i segni di Acqua : prospettive nuove per Cancro e Scorpione - Pesci felice : Sta arrivando l’anno nuovo e vogliamo scoprire come saranno le previsioni dell’Oroscopo 2019 per i segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Gli astri annunciano delle grandi rivoluzioni per il Cancro che finalmente potrà liberarsi del passato, stravolgendo la visione delle cose. Importanti novità giungeranno anche per Scorpione e Pesci, impegnati a rimettere ordine nella vita sentimentale ma non mancheranno delle piccanti iniziative anche per ...

Oroscopo weekend dal 21 al 23 dicembre : amore e felicità per Cancro e Scorpione : L’Oroscopo del weekend dal 21 al 23 dicembre 2018 riflette lo spirito feste in arrivo per tutti i segni dello zodiaco. Ci sarà frenesia, voglia di vacanze, cene intime in famiglia ma anche party e divertimento. Tra i segni che avranno voglia di evadere maggiormente spiccano Ariete e Sagittario, per altri come Toro e Vergine ci sarà più voglia di cose semplici e familiari ma non mancheranno relax e stravaganza per altri come lo Scorpione. Intese ...

Oroscopo del 1° gennaio : Cancro e Scorpione romantici : La Luna sarà in Scorpione sino al tardo pomeriggio per poi trasferirsi nel vivace segno del Sagittario. Favorite le relazioni di coppia per Cancro e Scorpione, meglio i flirt per il segno dei Pesci. Cancro galante Ariete: testardi e gelosi. Continua sulla falsa riga dei giorni scorsi il malumore dei nativi in amore. Gelosie e vecchi rancori non saranno messi da parte ed il partner li farà adirare ancor di più chattando con l'amica ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Momento importante per la Bilancia e lo Scorpione… - Previsioni oggi 20 dicembre 2018 - : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi 20 dicembre 2018: ecco tutte le stelle e le Previsioni dei segni zodiacali per la giornata, le indicazioni.

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale romantico per lo Scorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

Scorpione : Memorizza questa citazione dello scrittore Peter Newton e tienila presente nei prossimi mesi: “Nessun rimorso. Nessun se. Solo la consapevolezza dell’essere”. Un’altra massima che potrebbe esserti utile è della scrittrice Mignon McLaughlin:... Leggi