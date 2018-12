Inter-Napoli | tifoso morto Questore | «Stop trasferte | curva chiusa» Tre arresti

Scontri Inter-Napoli - ecco le armi usate dai tifosi. VIDEO | : In un parchetto vicino allo stadio sono stati trovati diversi oggetti contundenti che i sostenitori neroazzurri e partenopei hanno utilizzato prima della partita. Nei tafferugli è morto un 35enne, ...

Scontri Inter-Napoli - ecco le armi usate dagli ultras. VIDEO : Scontri Inter-Napoli, ecco le armi usate dagli ultras. VIDEO In un parchetto vicino allo stadio sono stati trovati diversi oggetti contundenti che i sostenitori neroazzurri e partenopei hanno utilizzato prima della partita. Nei tafferugli è morto un 35enne, investito da un suv Parole chiave: ...

Inter-Napoli - il ritratto dell’ultras morto : ecco chi era Belardinelli : Dopo le prime indicazioni da parte del Questore di Milano, il Corriere della Sera ha provveduto a chiarire meglio il profilo di Daniele Belardinelli, detto Dede, tifoso 35enne deceduto a seguito degli scontri avvenuti ieri sera a Milano prima di Inter-Napoli. Belardinelli era residente a Buguggiate in provincia di Varese e faceva parte del gruppo di ultras del Varese Blood & honour. Tale gruppo appartiene alle frange del tifo di ...

Scontri prima di Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv : Un agguato in piena regola a un paio di chilometri dallo Stadio di San Siro con mazze, asce, armi di ogni tipo. Ma a rimanere a terra, prima ancora dell’ “azione squadrista” è uno degli assalitori: Daniele Belardinelli, 35 anni del Varesotto, tifoso del Varese Calcio e Basket. Con altri suoi amici è partito alla volta di Milano per unirsi al comman...

Scontri prima di Inter-Napoli - arrestato anche il terzo ultras nerazzurro : L’ANSA ha reso noto che è stato rintracciato e arrestato anche il terzo ultras dell’Inter, accusato di aver partecipato agli Scontri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. anche per lui come per i due arrestati in precedenza l’accusa è di rissa aggravata e di lesioni. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Scontri ...

Scontri Inter-Napoli - le parole di Matteo Salvini : Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo della politica, tra queste c'è anche quella del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha dichiarato: Non è possibile morire per una partita di ...

Chi era il tifoso ucciso prima di Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alle medaglie vinte nella "scherma corta" : Per tutti a Varese era "Dede", uno dei capi della curva Nord biancorossa da sempre gemellata con quella dell'Inter. Daniele Belardinelli, 35 anni, era il punto di riferimento per gli ultrà del Varese, ...

Inter-Napoli - tifoso morto negli scontri. "Stop trasferte - chiudere curva nerazzurra" : Il questore Cardona: "Azione squadristica ignobile". La vittima, 35 anni, in passato era stato colpito da Daspo. Nel pre partita l'assalto dei nerazzurri ai pulmini con a bordo supporter partenopei.

Scontri Inter-Napoli. Daniele Belardinelli era un ragazzo solare : “Amava il calcio, ma non ne parlavamo molto perché io tifo Juventus e lui tifava Inter, non so cosa dire,