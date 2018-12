Miti da sfatare | le donne non sono complicate

Caffè - 7 Miti da sfatare : Preso subito dopo pranzo fa digerire meglio. FalsoUn consumo eccessivo di Caffè predispone all’insorgenza dell’osteoporosi. VeroBevuto senza zucchero o dolcificanti fa male all’intestino. Vero e falso.Un consumo esagerato di Caffè fa male alla pelle. VeroIl Caffè fa aumentare la pressione e fa male al cuore. Vero e falsoQuello al ginseng è più calorico. VeroIl Caffè rende nervosi. Vero e falsoAl bar, a casa o in ufficio gli italiani non riescono ...

Sesso dopo i 60 anni - Miti da sfatare : Pensare a due sessantenni che fanno Sesso porta, nella maggior parte dei casi, a formare un forte pregiudizio culturale, reputando questo atto come sconveniente per l’anziano. In realtà, pare che sia proprio questa l’età della riscoperta, che permette addirittura di ritrovare stimoli sessuali adolescenziali. Gli uomini dopo i sessant’anni non fanno più Sesso Ovviamente, le differenze nel “Sesso senile” stanno ...

AIDS - bufale e Miti da sfatare : Nel mondo ci sono ancora milioni di persone malate di AIDS e, nonostante la malattia sia conosciuta da tempo, è spesso circondata dall’ignoranza. Intorno all’AIDS esistono moltissime bufale e miti difficili da sfatare, soprattutto perché frutto di una scarsa conoscenza di questa patologia. Proviamo a fare un po’ di chiarezza e a capire di cosa stiamo parlando. AIDS e HIV non sono la stessa cosa – L’HIV è un virus ...

Pasta integrale : 5 Miti da sfatare : La Pasta integrale fa bene a tutti. FalsoLa Pasta integrale ha meno grassi di quella bianca. FalsoFa bene all’umore. VeroRispetto a quella bianca ha un maggiore potere saziante. VeroPiù è scura e più è ricca di polifenoli. Falso.La Pasta integrale piace di più e sugli scaffali dei supermercati se trovano oramai di diversi tipi. Non solo di grano duro, ma anche di farro, di avena, di riso. Orientarsi nella scelta diventa sempre più difficile. ...

Aerosol per bambini : verità e Miti da sfatare : Molteplici sono i dubbi sull’utilità dell’Aerosol nella cura della tosse e del raffreddore nei bambini. Innanzitutto è stata garantita l’efficacia di diverse abitudini: è buona norma effettuare con frequenza dei lavaggi nasali, in modo tale da allontanare il catarro e il muco, incoraggiate il piccolo a bere molta acqua, mantenete costante la temperatura della vostra abitazione (è consigliabile che non superi i 20 gradi ...