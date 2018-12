Il derby degli Inzaghi | Simone può esonerare Pippo

Torino - Cairo : "Penalizzati in otto degli ultimi dodici derby : sarà sfortuna..." : Urbano Cairo è tornato sulle polemiche arbitrali post-derby, la precisazione sul concetto di sudditanza psicologica ancora esistente accende un nuovo focolaio di protesta: "Quando ho parlato di ...

Serie A - la 16^ giornata : 4 squadre non possono permettersi passi falsi - le panchine a rischio ed il derby di Torino più importante degli ultimi anni : Si sono da poco concluse le gare valide per la Champions League ed Europa League, nel complesso percorso che può essere considerato deludente per le squadre italiane ma adesso è il momento di pensare subito al campionato, si gioca la 16^ giornata del massimo campionato italiano. La Juventus continua a non sbagliare un colpo mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, sembra propria quella di Ancelotti l’unica squadra in grado di ...

Volley – Le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista del derby con Monza : Clevenot e Kozamernik in coro: le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista della sfida di domenica contro Monza Si avvicina nel migliore dei modi al derby la Revivre Axopower Milano che, rilanciata in classifica con due vittorie consecutive, prepara la sfida contro Monza di domenica 11 novembre al PalaYamamay di Busto Arsizio. Il successo in terra ciociara contro Sora ha rafforzato le sicurezze della formazione di ...

Milan - Romagnoli verso il derby : "Siamo più forti degli altri anni" : Il derby di Milano ha un fascino particolare - prosegue il difensore - San Siro è tra gli stadi più belli al mondo, il Milan è squadra favolosa e tra le più vincenti nella storia'. Gasport