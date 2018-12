Conte : 'Lega e M5s restino uniti - gli elettori non capirebbero una rottura' : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Il premier Giuseppe Conte ne è convinto e alla "Stampa" spiega che "entrambe ...

Manovra - Conte : "M5s e Lega rimangano uniti" - : Il premier in un'intervista: "Nessuna deliberata volontà di comprimere il vaglio del Parlamento", ritardi dovuti "al negoziato complesso con Bruxelles". Sulla Lega e il M5s: "Hanno interesse a ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Conte : “M5s e Lega uniti - i cittadini non capirebbero il contrario. Conti in ordine e manovra espansiva : sono orgoglioso” : Il governo non ha problemi perché sia il M5s sia la Lega “hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta“. Sulla durata dell’esecutivo, nonostante qualche tensione interna diventata in certi momenti quasi lite, l’assicurazione arriva dal più alto garante, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla Stampa il capo del governo ribadisce che “le ...

Conte : "Lega e M5s restano uniti Manovra? Ritardo per Bruxelles" : Il Ritardo della Manovra? "E' dovuto a Bruxelles" e "Lega e M5s restano uniti", "gli elettori non capirebbero una rottura". Lo sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Non c'era nessuna deliberata volonta' del governo argomenta di comprimere il vaglio del Parlamento. Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un piu' ampio margine di discussione ma purtroppo non e' ...

Conte : Lega e M5s restano uniti - gli elettori non capirebbero una rottura : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità, e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Lo assicura il premier Giuseppe Conte in un'intervista in apertura di prima ...

Giuseppe Conte : "Lega e M5s uniti - ritardi sulla manovra per via di Bruxelles" : "Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento". Parlando della manovra, si esprime così, in una intervista alla Stampa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui "il grande risultato è una manovra espansiva ...

Giuseppe Conte : “Aiutiamo la Libia a scegliere il futuro. Governo - Lega e M5S restino uniti” : Dalla lunga notte in Senato per il via libera alla manovra, al tour de force in Libia fra Tripoli, Bengasi e Tobruk. È un’antivigilia di Natale senza sosta per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 21,30 quando atterra in Italia, le polemiche sui tempi di approvazione della manovra sono ancora vive. Il premier, rispondendo alle nostre d...

Conte : 'Lega e M5s uniti - gli elettori non capirebbero una rottura' : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Lo assicura il premier Giuseppe Conte. "Entrambe le forze politiche - spiega ...

Governo - premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...

Piatek inContentabile : chiede un altro gol alla Lega - : 'Sono molto felice per la grande vittoria del Genoa sull'Atalanta. Però ho gioito meno perché appena tornato negli spogliatoi ho ricevuto la notizia che il mio primo gol è stata un'autorete. Ritengo ...

Milano : legale Bettarini - in aula domani Niccolò racConterà l'aggressione : Milano, 19 dic. (AdnKronos) - "Adesso tutti sapranno finalmente la verità su quanto accaduto lo scorso 1 luglio, giorno in cui Niccolò ha seriamente rischiato di morire. Il mio assistito è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per l’accertamento definitivo dei fatti. domani parlerà in ud

Giuseppe Conte - il blitz fallito sulla manovra e la voce : sfottuto dalla Lega? : ... sempre secondo il quotidiano di Torino, ' trapela con un certo sarcasmo la convinzione che il premier stia testando sul palcoscenico internazionale la propria futura carriera politica'. Un modo, ...

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...