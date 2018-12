Uno tsunami difficile da prevedere

Perché Uno tsunami in Indonesia senza terremoto? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Il Krakatoa erutta e provoca Uno tsunami : 170 morti e centinaia di feriti foto|video : Colpite le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare che separa le isole di Giava e Sumatra. Il maremoto sarebbe stato causato dall’intensa attività del vulcano Krakatoa

Chi ha ucciso il Megalodon - il preistorico squalo bianco? Uno tsunami di energia cosmica : Chi ha ucciso il Megalodon, il preistorico squalo bianco grande quanto uno scuolabus? Secondo lo studio pubblicato su Astrobiology a firma di Adrian Melott, professore emerito di fisica e astronomia all’università del Kansas, l’esplosione di una o più supernove a circa 150 anni luce dalla Terra, potrebbe aver provocato uno tsunami di energia cosmica con alta concentrazione di iron 60, elemento radioattivo, proprio nell’intervallo temporale a ...

Guendalina Canessa inedita dopo la crisi : “Pietro - sei Uno tsunami” : Guendalina Canessa inedita dopo la crisi d’amore con Aradori. Le parole che non ti aspetti: “Pietro, sei uno tsunami” Guendalina Canessa inedita, come poche volte la si è vista o meglio, letta. Vale a dire una donna dolce, che fa cascare tanto zucchero per il suo Pietro Aradori. Non che Guendalina solitamente si mostri priva di […] L'articolo Guendalina Canessa inedita dopo la crisi: “Pietro, sei uno tsunami” ...

Platinette rifiuta l’Isola dei Famosi : «Come faccio a buttarmi dall’elicottero? Creiamo Uno tsunami. Anche se se l’ha fatto la Marini…» : Platinette Platinette ha detto no. Mentre il cast de l’Isola dei Famosi 2019 va delineandosi, Mauro Coruzzi esclude categoricamente una sua eventuale partecipazione al reality show di Canale 5. Ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni Da Me, ha infatti svelato di essere stato contattato, in passato, dalla produzione del programma: “Volevano farmi fare l’Isola dei Famosi. Però ho detto: ‘come faccio a buttarmi io? (facendo ...

Il racconto : Uno tsunami sul villino abusivo strage alla festa di famiglia : Nessuna bomba d'acqua ma l'impeto della piena di un fiumiciattolo assassino. Il bilancio è di nove morti, tra cui due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzino di 15. Due famiglie distrutte in una villetta per trascorrere un week end di festa

Arenzano - la mareggiata è come Uno tsunami : vetrate distrutte e personale dello stabilimento balneare spazzato via : La mareggiata che ha colpito le coste liguri si è abbattuta anche su Arenzano. In questo video, i Bagni Maddalena vengono travolti da un’ondata violenta: il personale, già impegnato nella pulizia del locale dopo il maltempo, ha provato a opporre resistenza, ma la forza dell’acqua l’ha avuto vinta. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, salvo alcune contusioni per la titolare dello stabilimento balneare. Nel 2014, i ...

L'Etna può causare Uno tsunami? 'Probabile quanto essere colpiti da un fulmine a ciel sereno' : Ad oggi, L'Etna è probabilmente uno dei vulcani più monitorati al mondo insieme a quelli americani monitorati attraverso le reti dell'USGS. Il rischio di uno tsunami nel Mediterraneo c'è, ma non a ...