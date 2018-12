Iva | reddito e quota 100 | cosa accadrà

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Di Maio - spunta l'elenco delle cose fatte - da reddito a Iva : Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico al miliardo per venture capital ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra - Di Maio e l'elenco delle cose fatte postate su Facebook : dal reddito all'Iva : Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico. "Questa è la lista delle cose ...

Manovra oggi al Senato. Reddito di cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti dell'Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra - il governo aumenta l’Iva per finanziare quota 100 e reddito di cittadinanza : Per finanziare le misure principali della Manovra, tra cui reddito di cittadinanza e quota 100, il governo ha deciso di introdurre nuove clausole di salvaguardia per il 2020 e il 2021: se non verranno sterilizzate comporteranno un netto aumento dell'Iva. Persino maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato e che il governo aveva promesso di disinnescare, almeno parzialmente, da subito.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Reddito cittadinanza dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell’Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra - Di Maio : “Reddito di cittadinanza dal 1 aprile? No - mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà aumento Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Manovra da approvare entro Natale. Tagli da oltre 10 mld. Reddito e 'quota 100' - per prIvati - partiranno ad aprile : Taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese. Sforbiciata a quelle sopra i 100mila l'anno. Aumenti dell'Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 in 2021 e 2022. ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrIvano’ : Sulla manovra e sugli effetti dei recenti tagli per le Pensioni e il reddito di cittadinanza, interviene Luigi Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano” dice il vicepremier. Rassicura che a seguito dei tagli alla spesa prevista, le misure cardine dell’esecutivo su riforma Pensioni e reddito di cittadinanza non sarano toccate. Di Maio spiega che tutto quello che poteva essere ...

Di Maio detta i tempi : "Reddito arrIva a marzo e quota 100 a febbraio" : Il reddito di cittadinanza parte a marzo, mentre quota 100 arriverà già a febbraio. Lo assicura Luigi Di Maio che "detta i tempi" della manovra in attesa di raggiungere un accordo con l'Europa. "Nelle prossime ore si chiude", sostiene il vicepremier ai microfoni di Rai Radio2, "Le novità per i cittadini sono tante e sono buone. Tagliamo fino al 40% le pensioni d'oro, tagliamo il 30% dei premi Inail. Questo è un decreto che firmerò a breve e ...

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rIvalutazioni|Video : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rIvalutazioni : Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

"Quota 100 così non va - c'è un'alternatIva" : e sul reddito nuova ipotesi a primavera : Alberto Brambilla, esperto di previdenza e consigliere economico di Palazzo Chigi: "In nessun paese civile ci sono le...