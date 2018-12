Non ci sarà una procedura di infrazione | per ora

M5S : Presidente Ars - reddito di cittadinanza è una vergogna e Non ci sarà : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - "Il reddito di cittadinanza promesso a milioni di persona è una vergogna. E" una illusione data alla gente. Non ci sarà alcun reddito di cittadinanza. E' falso, non riceverete niente. Perché non è possibile farlo". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale sic

Ripescaggi Serie B - si torna a 22 : piazze prestigiose pronte al grande salto e la classifica Non sarà determinante [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano Non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

F1 - Non ci sarà il consueto pranzo di Natale organizzato dalla Ferrari : il motivo è… commovente : Bocche cucite in casa Ferrari circa la decisione di non organizzare il pranzo di Natale, ma trapelano alcune indiscrezioni che fanno emozionare La notizia era già nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il consueto pranzo natalizio organizzato dalla Ferrari non si terrà, dunque non ci sarà l’incontro tra il board della scuderia di Maranello e i giornalisti. LaPresse/Photo4 Niente bilancio stagionale, niente ...

Xi Jinping : 'La politica economica cinese Non sarà dettata da alcun potere esterno' : Il 18 febbraio 1978 Deng Xiaoping, chiamato a curare il Dragone dai traumi del "grande balzo in avanti" e della sanguinosa rivoluzione culturale di Mao Tse Tung, annunciò davanti all'apparato politico e militare del Partito Comunista cinese il suo piano di modernizzazione economica e sociale. Egli lo definì come un "Piano socialista con caratteristiche cinesi". La riforma prevedeva una profonda modernizzazione della struttura economica che, nel ...

MotoGP - la Ducati del 2019 Non sarà rivoluzionaria. Sviluppo della GP18 per sconfiggere la Honda con Dovizioso : 76 punti: questo il distacco al termine del Mondiale 2018 di MotoGP tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo si è imposto grazie ad una costanza spaventosa: 9 vittorie e 14 podi in totale. Numeri impressionanti che non hanno concesso ai rivali alcuna occasione per impensierirlo davvero. Nel caso specifico Dovizioso ha pagato a carissimo prezzo i tre zero di Jerez de la Frontera (Spagna), Le Mans (Francia) e ...

Slovacchia : premier Pellegrini - se Ue Non aiuta Africa sarà sorpassata da altri paesi - : Africa, l'Italia senza una visione generale dell'interesse nazionale "La grande attività economica porta in avanti la Cina e le permette di esercitare maggiore influenza su vari Stati del mondo", ha ...

FrosiNone - sarà Marco Baroni il nuovo allenatore : Il Frosinone riparte da Marco Baroni. La dirigenza gialloazzurra ha scelto l'ex tecnico della Primavera della Juventus per la panchina. sarà il tecnico fiorentino l'erede di Moreno Longo per provare a ...

Grillo ha assicurato che nel nuovo Consiglio superiore di Sanità Non ci saranno 'no-vax' : "Nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci sarà nessuno che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchio Consiglio era medicocentrico - ha sottolineato - nel nuovo ci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i ...

Elementary 8 Non ci sarà : arriva la cancellazione per la serie mentre la settima stagione slitta in primavera? : Doppia brutta notizia per i fan del procedurale CBS: Elementaty 8 non ci sarà e la settima stagione potrebbe slittare alla prossima primavera o, addirittura, all'estate. Alla fine la temuta notizia è arrivata e proprio poche ore fa EW ha confermato che la serie è stata cancellata e chiuderà con la sua prossima stagione, la settima dopo 6 anni di onorato servizio. La serie ha preso il via nel 2012 riscrivendo in chiave moderna i racconti di ...

Riforma pensioni : Q100 - la misura sarà senza paletti Nonostante il taglio di 4 miliardi : Il Governo Conte è pronto a tagliare quattro miliardi di euro sulle misure in campo previdenziale salite sul treno della Legge di Stabilità 2019: si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e del meccanismo della Quota 100. È quanto emerso dal lungo vertice tenutosi la scorsa notte dove è stato deciso un taglio di due miliardi di euro per ciascuno dei due interventi. Previsti tagli per 4 miliardi sulle misure previdenziali Le previsioni del ...

Huawei corre Nonostante le tensioni : al 25 dicembre saranno 200 milioni gli smartphone spediti nel mondo : È dicembre quando Huawei annuncia Nova 4 e a margine aggiorna consumatori e investitori sul totale delle spedizioni L'articolo Huawei corre nonostante le tensioni: al 25 dicembre saranno 200 milioni gli smartphone spediti nel mondo proviene da TuttoAndroid.

Totti : "Col Porto Non sarà facile" : ''Siamo stati abbastanza fortunati vedendo le altre squadre, ma non dobbiamo sottovalutare il Porto che è una squadra impegnativa e molto molto difficile'' . L'ex capitano e ora dirigente giallorosso ...