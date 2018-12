Padova | in centro arrivano i primi cestini “intelligenti”

meteoweb.eu

: RT @BienvenueLingue: Centro linguistico Bienvenue : I nostri corsi di lingue orientali a Padova nascono tanto per offrire ai clienti una v… - LejeuneBlejeune : RT @BienvenueLingue: Centro linguistico Bienvenue : I nostri corsi di lingue orientali a Padova nascono tanto per offrire ai clienti una v… - TgPadova : A Padova i primi “Cestini intelligenti” #Padova #centro #rifiuti #cestino #tecnologia #AcegasApsAmga - AcegasApsAmga : Installati anche a #Padova i primi cestini intelligenti in centro storico. Funzionano a #energiasolare e compattano… -

(Di martedì 18 dicembre 2018)per dare il via ad una raccolta dei rifiuti 4.0. Si tratta deidue contenitori, dotati di compattatore interno e funzionanti a energia solare, posizionati da AcegasApsAmga questa mattina in due punti della città, nello specifico in Piazza Garibaldi e all’incrocio tra via Roma e via Solferino. I nuovi, affiancati a quelli classici già presenti e tradizionalmente utilizzati per raccogliere i rifiuti, godono di un’innovativa tecnologia che permette di sfruttare la volumetria interna pari a 125 litri, estendendola ad un volume equivalente di 840 litri, e quindi capaci di contenere una quantità di rifiuti molto più elevata. Infatti, sfruttando il compattatore interno, ogni cestino intelligente corrisponde a 7tradizionali. “Assieme all’Azienda stiamo lavorando per sperimentare modalità innovative nella raccolta dei ...