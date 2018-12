Fonti Governo | verso ok Commissione Ue ma confronto non finito

Manovra - Fonti Governo : trovate coperture. Salvini : "Accordo su tutto" - : L'incontro tra Conte, Tria e i vicepremier riavvicina le parti dopo le tensioni. Di Maio: invariati reddito di cittadinanza e quota 100. Raggiunta intesa su ecobonus fino a 6mila euro per le auto non ...

Manovra - Fonti Governo : "Taglio pensioni d'oro ci sarà" : L'emendamento alla Manovra economica sul taglio delle pensioni d'oro ci sarà. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, in merito ai rumors sul mancato accordo tra i partner di governo per inserire ...

Decreto Sicurezza - Fonti di governo : ‘Verrà messa la fiducia sul provvedimento’ : Il governo porrà la questione di fiducia sul voto al Decreto Sicurezza , cavallo di battaglia di Matteo Salvini e contestato da alcuni parlamentari del Movimento Cinque Stelle. È quanto apprendono le agenzie di stampa da fonti pentastellate dell’esecutivo. Il Decreto – che scade il 3 dicembre – è approdato oggi in aula al Senato, dove è iniziata la discussione generale. Il Partito Democratico nel giorno in cui il testo era stato ...

Manovra - Fonti Governo : norma pensioni oro inserita in Parlamento : Roma, 31 ott., askanews, - La norma sulle pensioni d'oro sarà inserita nella legge di bilancio nel corso dei lavori in Commissione. C'è l'accordo con la Lega. È quanto si apprende da fonti di governo . ...

Vertice di governo - Fonti : accordo sul nodo pace fiscale : Roma. Vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e legge di Bilancio. Il Cdm era previsto per le 17,30 ma è stato rinviato per il protrarsi della ...