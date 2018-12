Jennifer Lawrence accusata da Weinstein | «È venuta a letto con me e ha vinto un Oscar»

Jennifer Lawrence sta per tornare : È da qualche tempo che Jennifer Lawrence non compare sul grande schermo, per la precisione dallo scorso marzo, quando ha vestito i seducenti e pericolosi panni della spia Dominika Egorova in Red Sparrow. E purtroppo per rivederla si dovrà aspettare fino all’estate 2019, quando tornerà per la quarta volta a interpretare la mutante Mystica in X-Men – Dark Phoenix. Però nel frattempo che cosa starà facendo? Tra moda, produzione e ...