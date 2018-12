: Ragusa, branco minorenni aggredisce gay - NotizieIN : Ragusa, branco minorenni aggredisce gay - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ragusa, branco minorenni aggredisce gay - TelevideoRai101 : Ragusa, branco minorenni aggredisce gay -

In sei, probabilmente, hanno aggredito a Vittoria () un ventenne gay. Lo hanno prima avvicinato e insultato, poi gli hanno chiesto il telefonino. Al suo rifiuto, illo ha aggredito prendendolo a pugni al volto e al torace. E' stato messo in salvo dal titolare di una pizzeria che è intervenuto. E' stato medicato in ospedale. Denunciando l'accaduto, il ventenne ha raccontato:"E' da tempo che mi pedinano e mi insultano. Mi hanno anche sputato addosso".(Di sabato 15 dicembre 2018)