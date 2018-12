Anastasio dopo X Factor si difende dalle accuse | “Dosare le parole? Perdo sincerità”

gossipetv

: ??? #Anastasio è contento, certo, ma è soprattutto 'SPACCATO', dopo ieri sera ???? #XF12 - rtl1025 : ??? #Anastasio è contento, certo, ma è soprattutto 'SPACCATO', dopo ieri sera ???? #XF12 - ClauStrawberr : Se devo dire la verità mi ha deluso Anastasio dopo aver sentito i pezzi che ha scritto prima di #XF12 .. mi dispiace perché è bravissimo -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) X, piovonosula vittoriaè il vincitore di X2018 e nessuno ha intenzione di mettere in discussione il suo talento né il merito. Tuttavia non sono mancate critiche eal rapper che però riguardano il suo privato. Che privato più non sarà da adesso in poi. …L'articolosi: “Dosare lesincerità” proviene da Gossip e Tv.