Marco Tronchetti Provera | l' accusa alla Rai | ' Oscurato il marchio Pirelli' Quei tempi in

F1 - Marco Tronchetti Provera soddisfatto : “la reazione dei piloti alle nuove mescole Pirelli è stata positiva” : L’amministratore delegato di Pirelli ha sottolineato come la reazione dei piloti alle nuove mescole 2019 sia stata positiva “La prima sfida è partita ad Abu Dhabi con i test sulle nuove mescole e la reazione dei piloti è stata positiva. Siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera , amministratore delegato della Pirelli , in vista di una stagione di Formula 1 con diverse novità. FABIO PRINCIPE “Ad ...

Afef e Marco Tronchetti Provera si separano : Marco Tronchetti Provera e la showgirl Afef Jnifen si separano . I loro avvocati hanno depositato l’istanza di separazione ai primi di novembre. Il giudice presidente sezione specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l’udienza nella quale il manager e la ex modella dovranno discutere i termini della separazione. La coppia si era sposata a Portofino nel dicembre 2001. Si erano conosciuti nel 1998 quando lei conduceva la ...

Caso Kroll - nuova assoluzione in appello per Marco Tronchetti Provera : Marco Tronchetti Provera è stato assolto a Milano nel terzo processo d’appello nel quale risponde di ricettazione per il Caso Kroll. Per la vicenda, che risale al 2004, l’attuale amministratore delegato di Pirelli, che ha rinunciato alla prescrizione, si è visto annullare due volte dalla Cassazione le assoluzioni decise in secondo grado. Il 9 febbraio 2017 la II corte d’appello di Milano lo aveva assolto. Il processo era stato celebrato dopo che ...