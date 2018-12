Google Keep semplifica i disegni a mano aggiungendo automaticamente più spazio

Ancora più colore per Google Keep Notes - anche per la barra di navigazione : Google Keep Notes si aggiorna e aggiunge Ancora più colore tinteggiando anche la barra di navigazione, in modo coerente con la variante cromatica della nota stessa. L'articolo Ancora più colore per Google Keep Notes, anche per la barra di navigazione proviene da TuttoAndroid.

Google Keep abbraccia il nuovo Material Theme anche nella versione web : Google Keep cambia look anche nella versione web e adesso si presenta con una veste grafica totalmente diversa e che richiama quella vista con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione mobile.

Google Assistant implementa l'integrazione di elenchi e note e Google Keep introduce una griglia per disegnare nelle note : L'ultima versione beta dell'app Google sta introducendo la funzionalità annunciata al Google I/O 2018 che consente agli utenti di impostare un servizio di elenchi e note predefinito tramite Google Assistant. Uno dei vantaggi è la possibilità di visualizzare gli elenchi direttamente nell'Assistente Google.

Le liste della spesa di Google Assistant potranno di nuovo essere salvate su Google Keep : Il team di sviluppo ha confermato che presto Google Keep sarà in grado di salvare le liste della spesa di ,Google Assistant, una funzione già presente e poi cancellata.

Google Keep si rinnova col nuovo Material Theme : Google Keep, o meglio Note di Keep, sta ricevendo un aggiornamento che ne rinnova profondamente il look nel segno del nuovo Material Theme