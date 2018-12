Supernatural 14: Jeffrey Dean Morgan ritorna nel cast come John Winchester

ilnotiziangolo

: “Supernatural 14”: Jeffrey Dean Morgan tornerà nel 300° episodio - SerieTvserie : “Supernatural 14”: Jeffrey Dean Morgan tornerà nel 300° episodio - AmorexleserieTV : #Supernatural 14: Jeffrey Dean Morgan tornerà nel 300° episodio -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)14 non poteva che regalarci una notizia migliore. Dopo tanti anni dalla sua ultima apparizione nella serie Tv,è pronto a rivestire ancora una volta i panni di. Lo abbiamo lasciato indietro nella trama diversi anni fa, in un periodo ancora acerbo per i due fratelli Sam e. E vista la popolarità registrata dall’attore in TWD non possiamo che esultare per il suo grande ritorno su14.e quando è tutto da scoprire, ma abbiamo già qualche news a riguardo.Sono trascorsi dieci anni dalla sua ultima apparizione nello show.non è mai stato un personaggio collaterale nella trama, soprattutto perché padre di Sam ee detentore di quel sapere dei Letterati che li ha messi spesso nei guai. Lo speravamo da tempo ed adesso sarà realtà: dismessi i panni di Negan di TWD,ritornerà a rivestire ...