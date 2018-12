Ricerca | le relazioni sociali influenzano la diffusione delle infezioni

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Cene di lavoro, pomeriggi con gli amici e aperitivi hanno una doppia faccia: queste occasionisi trasformano, infatti, in uno scambio di virus e batteri. Un modello matematico ‘made in Italy’ apre la strada alla previsione dell’andamento di un’infezione o un’epidemia, tenendo conto anche di questo aspetto.“La maggior parte della letteratura scientifica esistente presuppone che le epidemie si diffondano molto più rapidamente o molto più lentamente di quanto individui costruiscono connessioni”, afferma l’italiano Maurizio Porfiri, professore presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e il Dipartimento di Ingegneria biomedica della New York University, e autore del lavoro insieme a colleghi del Politecnico di Torino.“Tuttavia questo è raramente vero, in quanto le persone oggi possono percorrere ...