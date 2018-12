Aversa | ferisce gravemente compagno di scuola forse a causa di una ragazza | fermato 14enne

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ci sarebbe una lite dovuta ad unadietro all’ennesimo episodio di violenza accaduto in una. Infatti, sabato scorso, un quattordicenne avrebbe accoltellato un suodi classe, perché questi continuava ad importunare proprio la giovane che piaceva anche a lui. Così il giovane ha deciso di aspettare che finissero le lezioni, presso l’istituto tecnico Alessandro Volta di, per compiere la sua vendetta. Mentre tutti gli studenti si apprestavano ad uscire, il ragazzo avrebbe raggiunto la sua vittima sulle scale dell’edificio e lì gli avrebbe sferrato un fendente alla spalla con un coltello, per poi fuggire. La polizia l’ha rintracciato dopo qualche ora mentre era in giro per il paese sulla sua minicar: gli agenti gli hanno trovato addosso l’arma con cui aveva ferito il, ancora insanguinata.Ildovrà rispondere dell’accusa di lesioni ...