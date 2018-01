Intel | a rischio la sicurezza di Intel Active Management Technology

Intel : scoperta una nuova vulnerabilità che mette a rischio gli utenti Video : Da un po' di giorni #Intel è al centro dell'attenzione. Sempre più spesso vengono fatte scoperte e ricerche che svelano vulnerabilita' e bug [Video] di #sicurezza che mettono a rischio la #privacy degli utenti. Proprio ad inizio anno, un paio di settimane fa, ha fatto il giro del mondo la notizia connessa a problemi di sicurezza esistenti da circa 20 anni sui processori dei nostri computer e dispositivi portatili. Ma, questa volta, i ricercatori ...

Falla nei processori Intel - Arm - Amd : a rischio la sicurezza di pc e smartphone : Intel in una nota ha minimizzato i rischi per gli utenti: la vulnerabilità "non ha il potenziale di corrompere, modificare o eliminare dati"

Non solo Intel - Spectre e Meltdown mettono a rischio tutte le CPU : ecco cosa sono e cosa ha fatto Google : Non solo le CPU Intel a rischio, Spectre e Meltdown spaventano praticamente tutte le CPU moderne: ecco la situazione con i prodotti Google. L'articolo Non solo Intel, Spectre e Meltdown mettono a rischio tutte le CPU: ecco cosa sono e cosa ha fatto Google è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Usa - compagnie di volo vietano i trolley Intelligenti a bordo : batterie a rischio : Così, ben presto, l'80% del traffico statunitense sarà di fatto interessato da questa nuova politica che, anche in vista delle vacanze e del prossimo anno, pure i turisti provenienti dall'Europa ...

Intelligence - Pansa : web ad alto rischio : Web, social, sistemi di comunicazione relazionale "portano con sé un numero consistente di insidie e la mancanza di regole e controlli lo rendono un mondo ad alto rischio per chi non è ben attrezzato ...