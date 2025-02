Panorama.it - Un crypto non si nega a nessuno

Leggi su Panorama.it

Chi non ha unaalzi la mano? Per quanto possa sembrare stravagante (in realtà è la storia che fa rima), qualcuno ha capito come si possono fare dei soldi a spese di svariati milioni di persone che credono di avere capito come si possono fare i soldi. In buona sostanza i primi sono quelli che si inventanovalute, gli altri quelli che ci investono. Esistono migliaia die negli ultimi anni i più furbi hanno pensato che fosse un modo facile di farei soldi a partire da quelli che dovrebbero essere “al di sopra di ogni sospetto”. Così Trump ha fatto la sua, il presidente argentino Javier Milei lo ha seguito (peccato che abbia perso il 94 per cento del suo valore in meno di 24 ore); il presidente della Repubblica Centrafricana, Touadéra, ha lanciato un meme-coin e molti si aspettano il “botto”, anche se non è chiaro in che senso.