Game-experience.it - PS5, è in arrivo un nuovo bundle con un GOTY recente, secondo un leak

Leggi su Game-experience.it

un celeberrimoer, è inundi PS5 dedicato ad Astro Bot, il platform che ha conquistato il titolo di Gioco dell’Anno () ai The Game Awards 2024.billbil-kun, il pacchetto includerà una PlayStation 5 Standard Slim con lettore disco ed un codice digitale per scaricare il gioco. Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato confermato, le stime indicano una cifra compresa tra 474€ e 499€, grazie a una possibile promozione al momento del lancio.Ildovrebbe essere disponibile a partire dal 13 marzo 2025 e sarà distribuito almeno in Europa e Nord America. Attualmente non ci sono conferme su un’eventuale versione con la PS5 Digital Edition, ma non è da escludere che Sony possa proporre anche questa variante a un prezzo inferiore.L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare durante il prossimo State of Play, previstoalcune fonti tra pochi giorni.