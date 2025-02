Juventusnews24.com - Tognozzi Juve, è terminata l’avventura in Spagna dell’ex bianconero: non è più il ds del Granada. I dettagli

di RedazionentusNews24, èin: non è più il ds del. Ie il comunicato del club spagnoloAttraverso un comunicato ufficiale ilha annunciato che Matteo(ex dirigente dellantus) non è più il direttore sportivo del club spagnolo.COMUNICATO – lClub de Fútbol ha risolto il rapporto contrattuale del direttore sportivo del club, Matteo. Il Club ringraziaper l’impegno dimostrato in questo periodo e gli augura le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale. Il dipartimento sportivo continuerà a svolgere le sue funzioni normalmente attraverso i professionisti che compongono la sua struttura organizzativa, i quali seguiranno le istruzioni del Consiglio di Amministrazione.