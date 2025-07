Calcio a 5 Autofficina Salva sul tetto d’Italia Gli over 40 mettono a tappeto gli avversari

Un esempio di passione, determinazione e spirito di squadra che travalica ogni limite d’età. La squadra Over 40 dell’Autofficina Salva di Prato ha scritto un’altra pagina di storia vincendo per il secondo anno consecutivo le finali nazionali Opes di calcio a 5, dimostrando che il talento e la grinta non hanno età. Un trionfo che conferma il loro ruolo di protagonisti indiscussi nel panorama sportivo italiano.

Per il secondo anno consecutivo la squadra pratese Autofficina Salva vince le finali nazionali Opes di calcio a 5, categoria Over 40. L'evento si è tenuto fra Riccione e Misano e ha visto di nuovo la truppa laniera salire sul tetto d'Italia. Un cammino entusiasmante quello dell'Autofficina Salva, che ha eliminato in serie tutte le formazioni sulla propria strada, chiudendo tra l'altro a punteggio pieno anche la fase eliminatoria a gironi, davanti a Ecotec di Perugia, Orciolaia di Arezzo e Atletico Francavilla di Chieti. Un'affermazione questa dell'edizione 2025 che conferma il livello altissimo che contraddistingue i campionati pratesi dell'Opes Toscana Calcetto, nell'ambito di una manifestazione che si è conclusa con la consueta cerimonia di premiazione.

