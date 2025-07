Calhanoglu Inter c’è il via libera per la cessione | nerazzurri decisi ecco la richiesta

L'attenzione dell'Inter si concentra sul futuro di Hakan Calhanoglu, con il club nerazzurro pronto a cedere il centrocampista in seguito all'interesse del Galatasaray. La decisione apre uno scenario nuovo per il mercato, mentre la dirigenza è già al lavoro per definire le strategie del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli sul possibile addio e sulle alternative più calde, tra cui l'obiettivo Ederson, nel prossimo approfondimento.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta preparando la strategia per il centrocampo della prossima stagione, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Ederson è in cima alla lista degli obiettivi per il reparto mediano. Il brasiliano dell’ Atalanta, tuttavia, potrebbe diventare un rinforzo solo dopo la cessione di alcune pedine importanti. Tra queste, Hakan Calhanoglu potrebbe essere la chiave per finanziare l’assalto al centrocampista bergamasco, con il Galatasaray che sarebbe pronto a riportare il turco in Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, c’è il via libera per la cessione: nerazzurri decisi, ecco la richiesta

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - libera - cessione

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Marotta fa luce sullo sfogo di Lautaro senza mezzi termini: il capitano nerazzurro parlava di Calhanoglu ? Lo sfogo di Lautaro alla fine di Inter-Fluminense (“Chi non vuole restare, vada via”) ha un destinatario: Hakan Calhanoglu. L’ha ribadito anche Beppe Vai su Facebook

Inter su Koné in caso di cessione di Calhanoglu: per la Roma è incedibile; Bild - Inter, Oaktree non incatena Calhanoglu: per il Bayern costa meno di Palhinha; C’è Rovella per il dopo Hakan.

Calhanoglu Inter, fissato il prezzo per la cessione: ora l’apertura non è utopia - Hakan Calhanoglu è stato uno degli uomini chiave dell'Inter in questi anni. Si legge su spaziointer.it

Inter in attesa: svelata la cifra per l’addio di Calhanoglu | CM.IT - Continua la telenovela Calhanoglu in casa Inter: il club nerazzurro attende l'offerta ufficiale del Galatasaray ... Scrive calciomercato.it