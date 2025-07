L’Ascoli si muove sul mercato Il primo colpo è Manuel Nicoletti

L’Ascoli si prepara a dare il via alla sessione di mercato estiva con un colpo importante: Manuel Nicoletti. Dopo recenti accelerazioni, tutto sembra pronto per l’annuncio ufficiale, atteso all’inizio della prossima settimana. Con il supporto del nuovo direttore sportivo Matteo Patti e la conoscenza del tecnico Francesco Tomei, Nicoletti promette di essere una pedina fondamentale per la squadra. Resta solo da attendere l’ufficialità, che potrebbe cambiare le carte in tavola per i bianconeri.

Ultimi dettagli poi l’Ascoli ufficializzerà l’ingresso di Manuel Nicoletti. Tutto potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana. Sarà lui il primo ingresso della sessione di mercato estiva operata dal nuovo direttore sportivo Matteo Patti. Nelle ultime ore c’era stata una decisa accelerata. Il 26enne originario di Catanzaro è un giocatore che il nuovo tecnico Francesco Tomei conosce benissimo e che ha avuto modo di allenare nel corso della sua recente esperienza maturata proprio sulla panchina rossoblù. L’esterno difensivo mancino nell’ultima stagione si era legato con il Piceno mediante un vincolo contrattuale annuale con un’opzione che poi al termine di quest’ultimo campionato non è stata esercitata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli si muove sul mercato. Il primo colpo è Manuel Nicoletti

