Mens Sana inizia l’era di coach Vecchi | Voglio ritmo e senso di appartenenza

L’era di Federico Vecchi come nuovo coach della Mens Sana è ufficialmente iniziata, portando con sé un’ondata di entusiasmo e passione! Nella presentazione ufficiale nella sede di ChiantiBanca, il tecnico emiliano ha espresso emozioni autentiche, parlando del senso di appartenenza che desidera trasmettere. Con il suo entusiasmo contagioso, Vecchi si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, riportando la squadra ai fasti di un tempo e rafforzando il legame con i tifosi.

E' iniziata l'era di Federico Vecchi (nella foto con Caliani e Frati) come coach della Mens Sana. Ieri mattina il tecnico emiliano è stato presentato dalla Note di Siena nella sede di via di Città del partner ChiantiBanca dal dg Riccardo Caliani e dal presidente Francesco Frati. "Le sensazioni sono bellissime e speciali – esordisce Vecchi – tra l'entusiasmo che ho percepito, la storia del club e la bellezza della città. Ero già stato tante volte a Siena ovviamente, ma tornarci da coach della Mens Sana è qualcosa di speciale". Poi sul contatto col club. "Col direttore Caliani ci conosciamo da molti anni – sottolinea – esattamente da dieci quando in Estonia, in un camp per settori giovanili, ci siamo incontrati e parlammo a lungo.

