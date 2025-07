Juventus idea Xhaka per il centrocampo

La Juventus punta a rafforzare il suo cuore pulsante: il centrocampo. Tra i nomi caldi emerge quello di Granit Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen, considerato il profilo ideale per portare esperienza e leadership in bianconero. Con Douglas Luiz in partenza e Locatelli ancora alla ricerca della sua stabilità, i piemontesi cercano un vero regista capace di fare la differenza. L’idea Xhaka prende quota: sarà il nuovo volto del centrocampo juventino?

Caccia al play: Xhaka nel mirino La Juventus cerca un nuovo regista per il centrocampo, e Granit Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen, è un nome caldo, secondo la Gazzetta dello Sport. Con Douglas Luiz in uscita e Locatelli non sempre convincente, i bianconeri vogliono esperienza e leadership.

Douglas Luiz è in uscita dalla Juventus. Il club ha comunicato al giocatore l'intenzione di ascoltare offerte per lui e gli ha consigliato di trovare una soluzione. Qualora dovesse uscire Douglas, la Juventus è alla ricerca di un profilo da inserire al centrocampo. Vai su Facebook

