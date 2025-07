Baskérs non solo i Brighi Il sogno è Sebastian Vico

Antonio Brighi, il talento e la leadership del Baskérs Forlimpopoli, conferma il suo ruolo chiave anche per la stagione 2025/2026. Dopo un’annata impeccabile e due stagioni di crescita, il cervese classe 1996 si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la maglia artusiana, consolidando il suo contributo fondamentale al team e al sogno di ripetere i successi conquistati. La sua determinazione sarà ancora più determinante nel prossimo campionato di serie B Interregionale.

Antonio Brighi vestirà la maglia dei Baskérs Forlimpopoli anche nella stagione 20252026: questa è la seconda conferma ufficiale del roster artusiano, in vista del prossimo campionato di serie B Interregionale conquistato grazie all’immacolata stagione appena trascorsa. Per l’esterno cervese classe 1996 sarà la terza stagione sotto la Rocca, dopo due annate chiuse vicino alla doppia cifra di media, ma in cui ha portato grande leadership e tanta difesa alle alchimie di coach Alessandro Tumidei. Con la conferma dei fratelli Brighi (anche Lorenzo è ufficiale), prende forma il roster forlimpopolese, che al momento ha sotto contratto anche il forlivese Gabriele Rossi, mentre l’obiettivo ufficiale della società sarebbe quello di confermare anche i due Bracci, Sampieri e il giovane Ruscelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net