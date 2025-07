fano ufficiali beciani e innocenti dominici nel mirino

Il Fano Calcio rafforza il suo organico con due giovani promesse provenienti dal Fossombrone, pronti a lasciare il segno sotto la guida di mister Omiccioli. Gabriel Beciani, talento classe 2006 con una stagione da protagonista nel campionato Juniores, e il promettente difensore Francesco Innocenti sono i nuovi volti che puntano a portare energia e freschezza alla squadra. La loro acquisizione segna un passo importante per il futuro del club, che punta sempre più in alto.

Ufficializzato ieri dal Fano Calcio l'arrivo di due elementi provenienti dal Fossombrone di cui avevamo già dato notizia nei giorni scorsi. Si tratta di due under che andranno ad irrobustire la rosa di mister Omiccioli. Il primo è Gabriel Beciani, classe 2006, attaccante che si è messo in luce quest'anno a suon di gol nel campionato nazionale Juniores del Fossombrone, mentre il secondo è il difensore di fascia Francesco Innocenti (foto), classe 2007, che ha militato nelle formazioni giovanili biancoazzurre e che è entrato nell'ultima parte del campionato a far parte della prima squadra. Il mercato condotto dal direttore sportivo Roberto Canestrari, dopo gli arrivi dal Sant'Orso, dall'Alma Juventus e dal Fossombrone, non è comunque destinato a finire qui.