Sinner in ansia per l'infortunio al gomito | C'è preoccupazione Devo vedere come mi sveglio

L'ansia si fa sentire tra i tifosi di Sinner, ancora scosso dall'infortunio al gomito. Dopo una caduta nel primo game contro Dimitrov, il giovane talento lotta per riprendersi, ma grazie alla ritirata dell'avversario, avanza ai quarti di Wimbledon. La sua condizione fisica rimane un'incognita: come si sveglierà domani? La sfida ora è tutta nella speranza di rivederlo in campo al massimo delle sue forze. Continua a leggere per aggiornamenti esclusivi.

Dopo la caduta nel primo game contro Dimitrov, il numero 1 del mondo soffre ma avanza ai quarti per ritiro dell'avversario. L'allarme sulle condizioni fisiche agita il suo Wimbledon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner, la smorfia di dolore: Roma in ansia, qual è il suo problema fisico - Jannik Sinner, visibilmente provato, racconta la sua esperienza sul campo dopo una vittoria combattuta.

Sinner in ansia per l'infortunio al gomito: C'è preoccupazione. Devo vedere come mi sveglio; Sinner colpito dal ritiro di Dimitrov: Non voglio dire altro...; Sinner: Non mi sento vincitore. Ansia per il gomito: Farò dei controlli.

Ansia Sinner, chiede il fisioterapista: cosa è successo e dove si è infortunato - Jannik Sinner è in estrema difficoltà nella sfida di ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Da msn.com

Wimbledon, Sinner e l'infortunio al gomito: cosa è successo - Problemi per Jannik Sinner al gomito destro oggi, 7 luglio, nel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Riporta msn.com