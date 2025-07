Calcio a 7 L’Errano cade solo in finale

Il Modigliana Calcio è campione d’Italia giovanile Csi 2025 per il calcio a 7. I ragazzi dell’annata 2009 vincono ai rigori la finale nazionale a Gambettola contro l’Oratorio San Rocco Seregno, rappresentando con onore l’Emilia-Romagna. Secondo posto anche per la Zannoni Errano nella categoria Juniores. Si sono concluse la scorsa settimana, le Fasi finali dei Campionati Nazionali Csi sport di squadra. L’evento ha avuto luogo a Cesenatico e ha regalato diverse soddisfazioni per le squadre del Comitato Csi di Faenza. La manifestazione, ha visto la presenza di oltre 850 partecipanti, testimonia ancora la vitalità dello sport giovanile oratoriano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 7. L’Errano cade solo in finale

