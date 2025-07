Conceicao Juventus braccio di ferro col Porto | Tudor ha chiesto la conferma partita aperta per quanto riguarda le cifre dell’affare I dettagli

Il futuro di Francisco Conceição alla Juventus si fa sempre più incerto e avvincente. Il braccio di ferro tra i bianconeri e il Porto si intensifica, con Tudor che richiede conferme ufficiali e cifre chiare per l’affare. La trattativa resta aperta e ricca di suspense, mentre i tifosi attendono con trepidazione sviluppi decisivi. Tutti gli occhi sono puntati sui prossimi passi: la partita, ormai, è più che mai aperta.

Conceicao Juventus, braccio di ferro col Porto: Tudor ha chiesto la conferma, partita aperta per quanto riguarda le cifre dell'affare. Tutti i dettagli. Il futuro di Francisco Conceição alla Juve sembra sempre più deciso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha chiesto espressamente alla dirigenza bianconera di fare il possibile per confermare il giovane portoghese nella rosa. Conceição ha mostrato ottime qualità durante il suo periodo in prestito e il tecnico bianconero ha grande fiducia nel talento del giocatore, ritenendolo un elemento prezioso per la sua squadra. Tuttavia, il Porto continua a chiedere il pagamento della clausola da 30 milioni di euro per il riscatto di Conceição, una cifra che la Juve ritiene eccessiva, considerando anche l'investimento fatto lo scorso anno per il prestito secco, che ha comportato una spesa di circa 7 milioni di euro.