Netanyahu da Trump alla Casa Bianca | Washington in pressing per la tregua a Gaza

Netanyahu da Trump alla Casa Bianca: Washington in pressing per la tregua a Gaza. Il presidente americano Donald Trump ha ospitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a cena, cercando di spingere verso una fine della crisi umanitaria a Gaza. Questa terza visita dall’insediamento di Trump avviene in un momento delicato, con gli Stati Uniti speranzosi di consolidare il recente allentamento tra Israele e Iran. "Non credo che ci sia un..."; le politiche internazionali si intrecciano in un equilibrio fragile.

¬†Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato Benjamin¬†Netanyahu¬† a cena alla Casa Bianca lunedi', mentre faceva pressione sul primo ministro israeliano per porre fine alla devastante guerra di Gaza. La terza visita di¬†Netanyahu¬†dal ritorno al potere di Trump arriva in un momento cruciale, con il presidente degli Stati Uniti che spera di capitalizzare lo slancio di una recente tregua tra Israele e Iran. "Non credo che ci sia un ostacolo. Penso che le cose stiano andando molto bene", ha detto Trump ai giornalisti all'inizio della cena, quando gli e' stato chiesto cosa impedisse un accordo di pace. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Netanyahu da Trump alla Casa Bianca: Washington in pressing per la tregua a Gaza

In questa notizia si parla di: trump - casa - bianca - tregua

Dazi, Trump: ‚ÄúPalla nel campo della Cina‚ÄĚ. Casa Bianca: ‚ÄúPresto primi accordi‚ÄĚ - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Trump-Netanyahu, l'incontro alla Casa Bianca. Il tycoon: ¬ęHamas vuole tregua a Gaza¬Ľ. Il premier israeliano: ¬ęHo candidato Donald al Nobel per la pace¬Ľ Vai su Facebook

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #8luglio Vai su X

Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Trump: Hamas vuole la tregua a Gaza. LIVE; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Tregua a Gaza e Iran sullo sfondo; Netanyahu in visita da Trump. Gli Usa spingono per la tregua.

Il Pressing. Trump spinge Netanyahu alla tregua, lui lo candida al Nobel - Ma il premier israeliano frena: "Israele manterrà ... Si legge su huffingtonpost.it

Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Trump: "Hamas vuole la tregua a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Segnala tg24.sky.it