premiati i migliori giovani e non ci sono bianconeri

Premiati i migliori giovani, ma tra le fila bianconere non ci sono più. Con l’obiettivo di rilanciare il settore giovanile, il nuovo Ascoli punta a creare un vivaio competitivo e all’avanguardia. Dopo un passato difficile sotto la gestione di Verdone, la rosa si rinnova con strategie innovative di Passeri e Patti. Il futuro è nelle mani di un progetto ambizioso che mira a riscrivere le sorti del club e a scoprire i talenti di domani.

Tra gli obiettivi dei proprietari del nuovo Ascoli ci sarà indubbiamente quello di rifondare un vivaio che sotto la gestione operata dall'ex direttore generale Domenico Verdone in sinergia con il responsabile del settore giovanile Antonino Nosdeo, dopo alcuni anni non ha affatto prodotto i risultati sperati. Il passato è ormai alle spalle, ma sicuramente nelle strategie sviluppate da Andrea Passeri e dal direttore sportivo Matteo Patti ci sarà una serie di azioni volte a permettere ai giovani talenti del Picchio di crescere e formarsi per poi essere pronti a sbarcare nel mondo dei professionisti.

