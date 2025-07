Sono alla settimana 34 e ho fitte nella parte basse dell’addome | cosa significano?

Se sei alla 34ª settimana di gravidanza e avverti fitte intermittenti nella parte bassa dell’addome, è normale chiedersi se siano segnali di un’imminente nascita o semplici “allenamenti” dell’utero. In questa fase, il corpo si prepara al parto, ma è importante distinguere tra segnali benigni e possibili complicazioni. Per tua sicurezza, consultare il medico ti aiuterà a capire la natura di questi sintomi e a modulare le attività quotidiane di conseguenza.

Buongiorno dottore, sono alla 34esima settimana (33+4) e da due sere avverto fitte intermittenti nella parte bassa dell’addome, soprattutto quando cammino o sto in piedi più di mezz’ora. Non sono costanti come le contrazioni di Braxton Hicks, ma mi preoccupano: possono essere segno di minaccia di parto pretermine o è un semplice “allenamento” dell’utero? Devo modificare le mie attività quotidiane? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Sono alla settimana 34 e ho fitte nella parte basse dell’addome: cosa significano?”

In questa notizia si parla di: sono - settimana - fitte - basse

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità? - Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha annunciato che, dal 12 al 18 maggio, saranno attivi controlli della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali.

Nelle ultime ore il Sudafrica e i vicini Paesi del Lesotho e della Namibia sono stati interessati da un’intensa ondata di freddo che ha causato anche copiose nevicate fino a quote molto basse, addirittura fino a Lootsberg, dove la neve non si vedeva da molti an Vai su Facebook

Meteo, Italia divisa in due tra sole e nubi. Le previsioni del primo gennaio; Luca Lombroso avvisa: nelle prossime ore fitte nevicate in arrivo a quote basse su Alpi e Appennino; Prima neve ad Aosta. Vento e mareggiate al Centro-Sud, prorogata allerta arancione in Toscana.

Fitte in gravidanza e placenta bassa - MEDICITALIA.it - buongiorno, sono alla 14+2 settimana gestazionale e ultimamente avverto dei dolori simili a fitte in corrispondenza delle ovaie, alla ultima eco mi è stata diagnosticata la placenta bassa. Scrive medicitalia.it

Fitte vaginali in gravidanza - MEDICITALIA.it - è da qualche giorno che avverto delle strane fitte, mi scusi l'espressione, nel buco della vagina e sono alla 19 settimana di gravidanza. Riporta medicitalia.it