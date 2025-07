Volley minore Borruto al lavoro per la femminile Adani e le Fornari arrivi ufficiosi

Con entusiasmo crescente, Modena Volley, guidata dal direttore sportivo Borruto, si prepara a una stagione ricca di sfide e successi nel panorama della pallavolo minorile. L’attenzione si concentra sull’importante fase di iscrizioni ai campionati di B maschile e B1/B2 femminile per il 2025/26, mentre le società locali consolidano la loro presenza. La passione per il volley anima ancora di più il territorio, promettendo emozioni e grandi risultati.

Con l’apertura del periodo dedicato alle iscrizioni ai campionati di B maschile, e B1 e B2 femminile, la stagione 202526 della pallavolo minore entra nel vivo: i passaggi di titolo sportivo che coinvolgevano il Mo.Re. Volley a trazione anderliniana e Modena Volley femminile sono andati a buon fine e anch’esse, come le altre 8 società della nostra provincia, potranno presentare la documentazione. Modena Volley, col ds Borruto, è al lavoro per allestire una squadra non ancora ufficializzata, ma che conta tre giocatrici ufficiose, le due Fornari, Vittoria e Beatrice, e la schiacciatrice Valentina Adani (’02), prelevata dalla Rubierese, e un paio di voci molto sicure, Erika Corsi ed Eleonora Allamprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley minore. Borruto al lavoro per la femminile. Adani e le Fornari arrivi ufficiosi

In questa notizia si parla di: volley - femminile - minore - borruto

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Terremoto a Busto saltano Caprara e Borruto - Corriere dello Sport - Volley Volley Femminile Volley A1 Femminile Le tre sconfitte consecutive in avvio di campionato hanno portato la società biancorossa a prendere drastiche decisioni per invertire la rotta. Lo riporta corrieredellosport.it

Volley minore - Il Resto del Carlino - Volley minore In Serie C maschile Soliera sogna la promozione. Riporta ilrestodelcarlino.it