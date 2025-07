Vendemmia verde distillazione ed estirpazione volontaria La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d’Italia

Dopo il Piemonte, anche la Toscana si trova a fronteggiare la sfida della sovrapproduzione vitivinicola, con proposte come vendemmia verde, distillazione e estirpazione volontaria. La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d’Italia mira a trovare soluzioni efficaci per tutelare il settore. Il ministro Lollobrigida promette un tavolo di confronto con le regioni, sottolineando l’importanza di un intervento rapido e coordinato per salvaguardare il patrimonio agricolo e produttivo italiano.

Dopo il Piemonte, anche la Toscana fa i conti con la sovrapproduzione. Il ministro Lollobrigida: "Presto un tavolo di confronto con le regioni". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Vendemmia verde, distillazione ed estirpazione volontaria”. La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d’Italia

In questa notizia si parla di: vendemmia - verde - distillazione - estirpazione

“Vendemmia verde, distillazione ed estirpazione volontaria”. La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d’Italia - La Toscana si unisce al Piemonte nel fronteggiare la sfida della sovrapproduzione vitivinicola, con i consiglieri di Fratelli d’Italia che spingono per una soluzione sostenibile.

Vendemmia verde, distillazione ed estirpazione volontaria. La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d'Italia; “Distillazione straordinaria per Doc e Docg”. I Consorzi del vino piemontese chiedono misure urgenti per rispondere alla crisi; Terra Moretti lancia un bond sostenibile da 15 milioni di euro. Al via nuovi investimenti per cantine e hotellerie.

"Vendemmia verde, distillazione ed estirpazione volontaria". La richiesta dei consiglieri toscani di Fratelli d'Italia - Il ministro Lollobrigida: "Presto un tavolo di confronto con le regioni" ... Da gamberorosso.it

Incertezza sulla vendemmia: l'Italia fa dietrofront sulla distillazione di crisi - Con un gioco di prestigio alla Houdini, degno dei migliori illusionisti, il clima ha spento la voglia matta di distillazione. Si legge su gamberorosso.it