Borsa | l' Asia sale con la proroga ad agosto dei dazi

Le borse asiatiche salgono grazie alla decisione di prorogare fino ad agosto l’applicazione dei dazi, offrendo nuove speranze di negoziazione. Le lettere inviate dal presidente Usa Donald Trump hanno aperto un quadro più favorevole, allentando le tensioni commerciali e stimolando i mercati. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e Seul mostrano tutte segni positivi, alimentando un clima di ottimismo che potrebbe continuare a influenzare anche le prossime settimane.

Borse asiatiche in rialzo dopo che le lettere inviate dal presidente Usa Donald Trump a diversi Paesi con l'indicazione di livelli più alti di dazi bilaterali sono state accompagnate da una proroga all'1 agosto del termine entro cui le tariffe entreranno in vigore, dando ulteriore spazio negoziale rispetto alla deadline originaria del 9 luglio. Tokyo avanza dello 0,3%, Hong Kong dello 0,7%, Shanghai dello 0,7%, Shenzhen dell'1,3% e Seul dell'1,7% mentre Sydney cede lo 0,1%. Poco mossi i future su Wall Street e sulle Borse europee mentre l'incertezza geopolitica e commerciale pesa sui rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury in rialzo di un punto base al 3,9%, e sul dollaro, in calo dello 0,3 sull'euro, a 1,17.