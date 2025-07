CALCIO PROMOZIONE Rufina iniziano i lavori al campo E il mercato si muove con qualità

Dopo mesi di attesa e preoccupazioni, il sogno di vedere il campo di Rufina rinato sta diventando realtà. I lavori di riqualificazione del sintetico allo stadio "Bresci" sono ufficialmente iniziati, segnando un nuovo inizio per la promozione e il futuro calcistico della squadra. Questa rinascita rappresenta non solo una vittoria tecnica, ma anche un momento di rinvigorimento per tutta la comunità. I tifosi possono ora sognare in grande, perché il meglio deve ancora venire.

Dopo mesi di trepidante attesa e una crescente ansia che ha tenuto in bilico i piani della società del presidente Francini, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Stanno prendendo il via i lavori di riqualificazione del campo di calcio in sintetico dello stadio "Bresci" di Rufina danneggiato dall’ alluvione di marzo. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla società, all’area tecnica e soprattutto ai tifosi che rischiavano di dover emigrare nuovamente come già accaduto in precedenza per le gare giocate al "Torrini" di Sesto Fiorentino. Mentre l’impazienza cresceva per questo ritardo dei lavori, l’area tecnica della Rufina con il Ds. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIO PROMOZIONE. Rufina, iniziano i lavori al campo. E il mercato si muove con qualità

In questa notizia si parla di: calcio - rufina - lavori - campo

CALCIO PROMOZIONE. Rufina, iniziano i lavori al campo. E il mercato si muove con qualità; La conta dei danni. Un calcio all’alluvione. Ma la rinascita dei club è appesa ai contributi; La Sieve distrugge il campo dell’Albereta72: “Un miracolo non sia morto nessuno”.

CALCIO PROMOZIONE. Rufina, iniziano i lavori al campo. E il mercato si muove con qualità - Stanno prendendo il via i lavori di riqualificazione del campo di calcio in sintetico dello stadio "Bresci" di Rufina danneggiato dall’alluvione di marzo. Secondo msn.com

Campo di calcio a nuovo. Marotta festeggia - Un intervento realizzato dall’amministrazione comunale, con un investimento di 940mila euro, che ha ri ... Segnala msn.com