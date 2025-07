Abbonamenti subito un ritmo da record Primo giorno da urlo | i rinnovi sono seimila

I numeri parlano chiaro: un primo giorno da record con seimila rinnovi e abbonamenti che fanno il botto. I colpi di Vitik, Immobile e Bernardeschi hanno infiammato ulteriormente un ambiente già caldo, alimentato dai successi recenti in Champions e Coppa Italia. Più delle certezze di mercato, a contare è la fiducia crescente nella società e nel progetto a lungo termine, che promette ancora grandi emozioni.

Più delle sensazioni valgono i numeri e questi ultimi dicono che i colpi Vitik, Immobile e Bernardeschi hanno ulteriormente scaldato un ambiente di per sè torrido e in continua cresciuta, dopo la qualificazione in Champions di due anni fa e il trionfo in Coppa Italia di pochi mesi fa. Più dell’addio di Beukema, di quello probabile Ndoye e di quello possibile di Lucumi, pesa la fiducia dell’ambiente nei confronti dell’operato della società e in Vincenzo Italiano, l’uomo del rinnovo. E allora il Bologna prepara un bagno di entusiasmo in vista del raduno dei rossoblù di sabato. Di più: inizia l’anno con un nuovo record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net